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FETÖ sanığı 58 havacı askerin yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 23'ü tutuklu, 57 havacı asker hakim karşısına çıktı, bir firari aranıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 23'ü tutuklu, biri firari 58 havacı askerin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, 23'ü tutuklu 57 sanık hazır bulundu.

Sanık ve yakınlarının fazlalığı nedeniyle Eskişehir Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmada, isim, adres ve iletişim bilgilerinin teyidi sonrasında, Cumhuriyet savcısı tarafından, iddianamenin okunmasına başlandı.

Duruşmanın 5 gün sürmesi bekleniyor.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasına yönelik, 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 askerden 23'ü tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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