FETÖ sanığı askeri personeller hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgüt imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları iddia edilen eski askeri personel tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski yüzbaşı İ.A. ve eski üsteğmenler Y.E.S. ve M.D. ile avukatları katıldı.
Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık İ.A. yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığını ve FETÖ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını söyledi.
Ankesörlü hatlar üzerinden ardışık aramaların üç veya dört yıl öncesine ait olduğunu belirten İ.A. şöyle devam etti:
"Ben patlayıcı uzmanıyım. Bu ardışık aramalar üç veya dört yıl öncesine ait aramalardır. Kim tarafından ne amaçla arandım bilmiyorum. Fakat görev yaptığım süre zarfında askerlerim tarafından sürekli aranırdım. Hain darbe girişimi sonrası 2017 yılında Güney Kore'ye mühimmat alımı için gittim. Kaçma şüphem asla bulunmamaktadır. Bu örgütün katalog evliliği yöntemiyle evlilik yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."
Söz verilen sanık Y.E.S. ve M.D'de sabit hatlar üzerinden kimler tarafından arandıklarını bilmediklerini ve FETÖ terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek tahliyelerini istedi.
Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumunda bir değişiklik olmadığı dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanıkların tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
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