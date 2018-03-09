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FETÖ sanığı askerin "Abla"sından "Alamadılar mı Erdoğan'ı?" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Mütalaada, olay günü WhatsApp üzerinden "Ablam" adıyla kayıtlı kişiyle yazışan sanık Murat Çağdaş'ın, "İyi abla bi sorun yok" ifadesine cevaben karşıdaki kişinin, "Alamadılar mı Erdoğan'ı?" diye sorduğu, sanığın "Yok abla" yanıtının ardından karşıdakinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulunarak, "Huzursuz oldu, o yeter ona." yazdığının tespit edildiği belirtildi - Sanıklardan 257'sinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları iddia edilen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık adına avukat Engin Birgül de hazır bulundu.

- "Alamadılar mı Erdoğan'ı?" mesajı

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tamamladı.

15 Temmuz gecesi sanıkların yaptıkları telefon görüşmelerine yer verilen mütalaada, WhatsApp uygulaması üzerinden telefonunda "Ablam" şeklinde kayıtlı kişiyle yazışan sanık Murat Çağdaş'ın, "İyi abla bi sorun yok" ifadesine cevaben karşıdaki kişinin, "Alamadılar mı Erdoğan'ı?" diye sorduğu, sanığın "Yok abla" yanıtının ardından karşıdakinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulunarak, "Huzursuz oldu, o yeter ona." yazdığının tespit edildiği belirtildi.

- "Siirt yanacak bu gece"

Mütalaada, sanık Mehmet Kula'nın darbe girişimi sırasında yine WhatsApp üzerinden mesajlaştığı "Meleğim" diye kayıtlı kişiye "Evet aşkım haberleri izledin mi?" diye sorduğu, "İzledim, Ankara'da darbe olmuş" cevabını alması üzerine, "O bizi de etkiliyor. Siirt yanacak bu gece" cevabını verdiği ifade edildi.

Kula'nın karşıdaki kişinin "Bırak bu mesleği" diye yazması üzerine, "Bir kez girdim bırakamam. Hayırlısı neyse o olsun. Valiyi almaya geldik. Bilmiyorum ben de Valiyi çağırmışlar gelmemiş. Biz almaya geldik. Yok daha çıkmadık. 3 gün buradayız belli olmaz." cevabını verdiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, 280 sanık hakkında açıkladığı mütalaasında, 257 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, 23 sanık hakkında ise üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine ulaşıldığından bu kişilerin beraatlarını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

- Ara karar açıklandı

Cumhuriyet savcısının mütalaasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutukluluğa ilişkin sanıklara söz hakkı verdi.

Daha sonra verilen aranın ardından mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade veren sanık Baki Sindal'ın tahliyesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 2 Nisan'da görülecek.

Önceki duruşmalarda tutuklu 52 sanık hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, "mahrem sorumluları" Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaparken ihraç edilen tutuklu sanık Doç. Dr. Mehmet Akbulak ve eski öğretmen Oğuzhan Tezcan ile eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu ve eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık'ın da aralarında bulunduğu 51 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi duruşma FETÖ Siirt

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