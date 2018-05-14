FETÖ sanığı astsubay, alay komutanını suçladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, eski astsubay Ümit Yağmur savunma yaptı.
Darbe girişiminin yaşandığı hafta başından itibaren kışlada bir tatbikat yapılacağının konuşulduğunu, 18 Temmuz'da da alayın kuruluş yıldönümüne ilişkin hazırlıklar yapıldığını anlatan sanık Yağmur, 15 Temmuz akşamı eski binbaşı Osman Koltarla'nın alarm verildiğini bildirmesi üzerine görev yerine gittiğini anlattı.
Kışlaya gelen askerlerin cep telefonlarının toplandığını, Koltarla'nın da telsiz görüşmesi yaptıktan sonra sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini bildiren Yağmur, sıkıyönetimin terör saldırısı üzerine ilan edildiğini düşündüğünü ileri sürdü.
Bu esnada savaş uçaklarının alay üzerinden uçuş yaptığını kaydeden Yağmur, uçakları gören eski alay komutanı Barış'ın, "Uçan uçaklar bizim." dediğini duyduğunu anlattı.
"Bizi yakan, bizi bu işin içine sokan alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'tır." ifadelerini kullanan sanık Yağmur, Koltarla'nın emri ile otobüse binerek kışla dışına çıktıklarını, otobüsteki radyodan da "askeri kalkışma" olduğuna dair haberleri dinlediklerini bildirdi.
Koltarla'nın yaşanlardan şüphelenmesi üzerine alay komutan yardımcısı olan Yarbay Ahmet Hatip ile görüştüğünü aktaran Yağmur, Koltarla'nın kendilerine, "Yaşananlar Muhsin Kutsi Barış'ın dediği gibi terör saldırısı değil." dediğini bildirdi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde görev yerine döndüğünü, darbe girişimine bulunmadığını savunan Yağmur, üzerine atılı olan "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmedi.
Yağmur, "Ben 14 yıl boyunca vatana hizmet ederken, başkaları farklı planlar içinde yer almışlar. Darbeciler, itiraf bile edemeyecek kadar yüreksiz." diye konuştu.
- Sanık sayısı 521'e düştü
Sanık savunmasının ardından başka davalarda da sanık konumundaki 8 sanığın dosyasının mevcut davadan ayrılarak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile ilk başta 534 kişi hakkında açılan davanın ilerleyen aşamalarında aralarında eski başyaver Ali Yazıcı'nın da bulunduğu bazı sanıkların dosyasının mevcut davadan ayrılmasına, bazı sanıkların da başka davalardan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasına birleştirilmesi kararlaştırılmıştı.
Mahkeme tarafından alınan son birleştirme ve ayırma kararlarından ardından Muhafız Alayı darbe davasının sanık sayısı 521'e düştü.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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