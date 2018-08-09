FETÖ sanığı Atayün'e 40 yıl 6 ay hapis cezası

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Konya ve Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün'ün de aralarında bulunduğu 14 sanığa 1 yıl 8 ay ile 40 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, 37 sanık beraat etti.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının ardından sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Tutuklu sanıklardan eski polis müdürü Arif Aykut, dava gerekçe gösterilerek KHK ile ihraç edildiğini, idari soruşturma kapsamında meslekten atıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki ByLock verilerinin doğru olmadığını savunan Aykut, "Aleyhimde beyanda bulunan kişiyle aynı ortamda dahi bulunmadım. Bu kişinin daha sonraki aşamada açığa alındığını biliyorum. Hakkımda yalan beyan veren şahıslar, kendilerini kurtarmak için bunu yaptılar. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Daha önce Konya ve Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan tutuklu sanık Anadolu Atayün de şube müdürlüğü görevindeyken attığı her imzanın arkasında olduğunu savundu.