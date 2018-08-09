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FETÖ sanığı Atayün'e 40 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

Konya'daki FETÖ/PDY davasında aralarında eski Konya ve Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün'ün de bulunduğu 14 sanık, 1 yıl 8 ay ile 40 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - 37 sanığın beraatine karar verildi

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Konya ve Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün'ün de aralarında bulunduğu 14 sanığa 1 yıl 8 ay ile 40 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, 37 sanık beraat etti.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının ardından sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Tutuklu sanıklardan eski polis müdürü Arif Aykut, dava gerekçe gösterilerek KHK ile ihraç edildiğini, idari soruşturma kapsamında meslekten atıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki ByLock verilerinin doğru olmadığını savunan Aykut, "Aleyhimde beyanda bulunan kişiyle aynı ortamda dahi bulunmadım. Bu kişinin daha sonraki aşamada açığa alındığını biliyorum. Hakkımda yalan beyan veren şahıslar, kendilerini kurtarmak için bunu yaptılar. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Daha önce Konya ve Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan tutuklu sanık Anadolu Atayün de şube müdürlüğü görevindeyken attığı her imzanın arkasında olduğunu savundu.

Sanık Atayün, "Ne beraatimi isteyeceğim ne de tahliyemi. Görevimi yaptığımdan dolayı bana ne ceza verecekseniz verin. Bir İslam aliminin (FETÖ elebaşını kastederek) adıyla anılmaktan gurur duyuyorum. Başka da bir diyeceğim yoktur." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Hasan Çelik de örgüt üyeliğiyle ilgili suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ/PDY'ye ait Özel Merve Eğitim Kurumları'nda, 2002-2011 yıllarında müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü yaptığını dile getiren Çelik, "Profesyonel bir eğitimci olarak bu okullarda çalışmaya devam ettim. Ben herhangi bir suç işlemedim. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan İrfan Kaplan da "örgüt üyeliği", "görevi kötüye kullanma" ve "ByLock kullanmak"tan dolayı kendisine dava açıldığını, ByLock kullandığı iddiası dışında hakkında somut bir delil bulunmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Anadolu Atayün'e "örgüt üyeliği", "soruşturma sürecinin ihlali", "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 40 yıl 6 ay, İrfan Kaplan ve Mustafa Burak Açıl'a 10 yıl 6'şar ay, Arif Aykut'a 8 yıl 9 ay, Kerim Doğan'a 20 yıl, Bektaş Yıldırım'a 7 yıl 6 ay, Hasan Çelik'e 9 yıl hapis cezası verdi, Bektaş Yıldırım'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan avukat Memduh Oğuz'u, ülke genelindeki vatandaşların verilerini toplamaktan dolayı "gizliliği ihlal"den 3 yıl hapis cezasına çarptırarak dosyasının 6. Ağır Ceza Mahkemesine tefrikine karar veren heyet, tutuksuz yargılanan Harun Yaldız'ı 10 yıl 6 ay, Mehmet Özmen'i 14 yıl, Samet Özcan'ı 16 yıl, Serkan Öz'ü 5 yıl 10 ay, Yücel Özaşık'ı 18 yıl 6 ay ve Ali Osman Akyüz'ü 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti, tutuksuz 37 sanığın beraatine karar verdi.

Hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanıkların tutuklanmalarına hükmedildi.

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Anahtar Kelimeler:
2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ/PDY Konya Paralel Devlet Yapılanması

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