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FETÖ sanığı avukatlara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Kapatılan AHUDER Kayseri Şubesi üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, kapatılan Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) Kayseri Şubesi üyesi 9 avukattan 2'sine hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanık avukatlar eski Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Akkaş, kardeşi Halil İbrahim Akkaş, Fatih Özbek, Erhan Bahar, İsmail Yağmur, Kadir Çoşkun, Necati Çoşkun, İbrahim Bakır ve Mustafa Söyleyici ile avukatları hazır bulundu.

Saadet Partisi eski İl Başkanı Mustafa Akkaş ifadesinde, "Bu davaya kardeşimin avukatı olarak başladım, şimdi sanığım. Takdir mahkemenin, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Necati Coşkun'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Bakır'a ise terör örgütüne yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Mustafa Akkaş, Özbek, Bahar, Yağmur, Kadir Çoşkun ve Söyleyici'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmeden heyet, sanık Halil İbrahim Akkaş'ın duruşmasını ise eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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