FETÖ sanığı baro başkanının yargılandığı dava

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada Baro Başkanı Vahit Bağcı'nın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Bağcı ve avukatları katıldı.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından tanıklar dinlendi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu tanık A.M, "2015-2016 yıllarında örgüt adına avukatlara sohbet abiliği yaptım. Sanık Bağcı benim sohbet toplantılarıma hiç katılmadı. Ben avukatlara sohbet verirken sanık, baro başkanı olarak görev yapıyordu." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, A.M'ye sulh ceza mahkemesinde verdiği, sanık Bağcı'nın AK Parti'ye kripto olarak yerleştirildiği yönündeki ifadesini hatırlattı.

Bunun üzerine tanık A.M. şu beyanlarda bulundu:

"Ben emniyette 9 gün ifade verdim. Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında bulunduğum sürede Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre bana Ömer Y. isimli avukat atandı. Emniyetten sonra adliyeye sevk edildiğimde mahkeme kapısı önünde avukat olarak görevlendirilen Ömer Y. bana 'Baro Başkanı Vahit Bağcı, AK Parti içindeki kriptodur' dersen serbest kalırsın.' dedi. Ben de emniyette 9 gün kalmam ve bu süreçte sağlıklı düşünemediğim için sulh ceza mahkemesinde bu beyanda bulundum.