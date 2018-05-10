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FETÖ sanığı baro başkanının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Baro Başkanı Bağcı'nın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada Baro Başkanı Vahit Bağcı'nın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Bağcı ve avukatları katıldı.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından tanıklar dinlendi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu tanık A.M, "2015-2016 yıllarında örgüt adına avukatlara sohbet abiliği yaptım. Sanık Bağcı benim sohbet toplantılarıma hiç katılmadı. Ben avukatlara sohbet verirken sanık, baro başkanı olarak görev yapıyordu." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, A.M'ye sulh ceza mahkemesinde verdiği, sanık Bağcı'nın AK Parti'ye kripto olarak yerleştirildiği yönündeki ifadesini hatırlattı.

Bunun üzerine tanık A.M. şu beyanlarda bulundu:

"Ben emniyette 9 gün ifade verdim. Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında bulunduğum sürede Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre bana Ömer Y. isimli avukat atandı. Emniyetten sonra adliyeye sevk edildiğimde mahkeme kapısı önünde avukat olarak görevlendirilen Ömer Y. bana 'Baro Başkanı Vahit Bağcı, AK Parti içindeki kriptodur' dersen serbest kalırsın.' dedi. Ben de emniyette 9 gün kalmam ve bu süreçte sağlıklı düşünemediğim için sulh ceza mahkemesinde bu beyanda bulundum.

Daha önceden Vahit Bağcı'nın sadece ismini biliyordum."

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu tanık L.V. de 2008 yılından sonra kentte avukatlara yönelik sohbetler verdiğini, bu toplantılara 2013 yılındaki dershane krizi ve 17/25 Aralık sürecinden sonra Vahit Bağcı'nın katılmadığını ve cemaate karşı tavır aldığını öne sürdü.

Sanık Bağcı, "17/25 Aralık sürecinden önce bu toplantılara katıldım. 17/25 Aralık sürecinden sonra toplantılara kesinlikle katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Baro Başkanı Vahit Bağcı dava FETÖ/PDY Kahramanmaraş

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