HABER

FETÖ sanığı binbaşıdan 'tanklarla ezin geçin' emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi - Tanık er B.L: - "Özkan binbaşı, 'Tanklardan astsubay ve uzmanlar insin, teğmenler binsin.' dedi. Teğmenlere, 'Tankların önüne geçen olursa ezin geçin' diye emir verdi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, 15 Temmuz 2016'da Zırhlı Birlikler Okulunda kursiyer teğmen olan G.Ç, tanık olarak dinlenildi.

G.Ç, olay tarihinde mesai bitimine yakın zamanda kursiyer teğmenlere atış yaptırılacağının söylenerek silah dağıtıldığını, akşam saatlerinde de terör saldırısı olduğu söylenerek gün içinde dağıtılan silahlarla kışlaya çağırıldıklarını beyan etti.

Kendisinin gece yarısından sonra kışlaya gittiğini aktaran G.Ç, kışlaya gitmesinden önce sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un kursiyer teğmenleri toplayarak içtima yaptığını öğrendiğini, verilen emirlere uymaları uyarısında bulunarak, "Emirlere uymayan olursa vururum." dediğini sonradan duyduğunu belirtti.

G.Ç, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını kaydetti.

- "Tanklar mühimmat alsın, dışarı çıksın"

Darbe girişimi esnasında er olarak vatani görevini yapan B.L. tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, 15 Temmuz akşamı cephanelik bölgesine bir askeri araçla Öztürk isimli üsteğmen ile bazı teğmenlerin geldiğini, üsteğmenin, "Acil durum var." diyerek içeri girdiğini anlattı.

Bundan bir süre sonra da eski binbaşı Özkan Gürkol ile bazı teğmenlerin bölgeye geldiğini anlatan B.L, teğmenlerin ellerinde G-3 piyade tüfeği olduğunu, bu sırada telefon görüşmesi yapan sanık Gürkol'un, "Tanklar mühimmat alsın, dışarı çıksın." diye konuştuğunu kaydetti.

Bu esnada tank sürücüsü olan bir uzman çavuşun Gürkol'a, "Bu tank benim üzerime zimmetli, vermem tankı." diyerek karşı çıktığını belirten B.L, Gürkol'un, "Emrime karşı mı geliyorsun? Seni askeri mahkemeye veririm." diyerek uzman çavuşu plastik kelepçe ile bağlayarak bina içinde göz hapsinde tuttuklarını dile getirdi.

Tanık er B.L, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özkan binbaşı, 'Tanklardan astsubay ve uzmanlar insin, teğmenler binsin' dedi. Teğmenlere, 'Tankların önüne geçen olursa ezin geçin' diye emir verdi. Bunun üzerine bir üsteğmen tankı engellemek için önüne geçti. Gürkol tanka binen teğmene, 'Ezip geç' diye emir verdi. Emre rağmen tanklar ilerleyemedi. Tankların mühimmatlı halde dışarı çıkmasına izin vermediler. Bundan sonra da mühimmatsız halde olan tanklar geri gitti."

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!
Büyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararıBüyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararı
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti'den Bahçeli'nin 'FETÖ' sözlerine sert yanıt!

İYİ Parti'den Bahçeli'nin 'FETÖ' sözlerine sert yanıt!

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

İlginizi Çekebilir

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.