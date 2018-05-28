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FETÖ sanığı Cafer Tekin İpek'in tahliye talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek, tutuksuz yargılanan annesi Melek İpek ve tutuklu yargılanan kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu, 45 Koza-İpek çalışanı hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'vergi usul kanununa muhalefet etmek' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek, tutuksuz yargılanan annesi Melek İpek ve tutuklu yargılanan kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu, 45 Koza-İpek çalışanı hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'vergi usul kanununa muhalefet etmek' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, aralarında Cafer Tekin İpek'in de bulunduğu 3 tutuklu sanığın tahliye talebini reddetti.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek, Şaban Yörüklü, Harun Ekinci ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları, tahliyeye yönelik savunmalarını yaptı. Cafer Tekin İpek'in avukatı, FETÖ üyeliği suçlamalarını reddederek, müvekkili ve şirketi hakkında 2014'te soruşturma başlatıldığını o dönemde vergi kaçırma suçlamasıyla ilgili bir suç unsuru bulunamadığını ileri sürdü. İpek'in avukatı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından müvekkilinin tutuklandığını belirterek, "Müvekkilimin ödediği yıllık vergi miktarına bakıldığında kaçırdığı iddia edilen vergiler komik kalıyor. Kesinlikle vergi kaçırma yok. FETÖ suçlamasıyla ilgili maddi deliller mevcut değil. Şirket FETÖ'cü olamaz ki. Müvekkilimin bu örgüte yaptığı bir yardım yok" dedi.

'SOMUT DELİL BULUN, EN AĞIR CEZAYI VERİN'
FETÖ üyeliği ile ilgili suçlamaları reddeden Cafer Tekin İpek de, "FETÖ üyeliği ile ilgili somut bir delil bulun, en ağır cezayı verin" diyerek tahliyesini talep etti.

3 tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 2 Ağustos 2018'e erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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