FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün, meslekten ihraç edilen öğretmen eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski hakim Mustafa Uğur ve tutuksuz yargılanan eşi Songül Uğur ile avukatları katıldı.
Mustafa Uğur, savunmasında, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Sanık Songül Uğur da ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanıkların cezalandırılması ve mevcut durumlarının devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Uğur'u 6 yıl 10 ay 15 gün, eşini de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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