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FETÖ sanığı delil yetersizliğinden beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığın delil yetersizliğinden beraati kararlaştırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Turgay A. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, kapatılan Bank Asya'da hesabı olmadığı tespit edilen Turgay A'nın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı, FETÖ ile bağlantılı derneklere üyeliğinin bulunmadığı, örgüte üye olduğuna veya hiyerarşik yapısına dahil olduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak mahkumiyetine yeterli delilin ortaya çıkmadığını belirterek, sanığın beraatine karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Sanık Turgay A. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini, savunmasına ekleyeceği bir hususun olmadığını dile getirerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında sanık aleyhine beyanda bulunan tanık H.S'nin birçok iş adamıyla ilgili gerçeğe aykırı ifadeler verdiğini göz önünde bulundurarak, Turgay A'nın "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Turgay A, 22 Ağustos 2016'da Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

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