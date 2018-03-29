FETÖ SANIĞI DİŞ DOKTORUNA HAPİS CEZASI 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan yargılanan diş hekimi karı-kocanın davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan diş hekimi Ali İlker Baştan, Firari savcı Zekeriya Öz'ü kastederek, "Bir grup hasta beni mağdur ve suiistimal etmiştir" dedi. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Esma Kuriş Baştan'ın dosyası ise ayrıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali İlker Baştan, firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in diş kliniğinde çektirdiği fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

Sanık Baştan, kızının hastası olmasından dolayı Zekeriya Öz'ü tanıdığını belirterek, "Bir grup hasta beni mağdur ve suiistimal etmiştir. Tanışıklığım tamamen hasta doktor ilişkisidir" ifadesinde bulundu.

"ZEKERİYA ÖZ ZIRHLI ARAÇLA GELİRDİ... ENES KANTER MİLLİ TAKIM'DA OYNUYORDU...

Zekeriya Öz'ün, zamanın kudretli savcılarından olduğunu ifade eden sanık, "Bu şahıs zırhlı arabasıyla bana gelirken, bu kişinin birkaç yıl sonra suçlu olacağını bilemezdim. Keza Enes Kanter de Milli takımın ve Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Celal Kara'yı ise tanımıyorum" diye konuştu.

"Bir zamanlar devletin de desteklediği bu yapıya ben de sempati duymuştum" diyen sanık, yapı içinde tanıdığı insanlar olduğunu ancak hiçbir zaman hiyerarşik yapıya dahil olmadığını söyledi.