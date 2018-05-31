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FETÖ sanığı duruşmada tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Tanıkların "Bizden sorumlu mahrem abimizdi" beyanları üzerine mahkeme heyeti, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan üsteğmen Ali Kayan'ın tutuklanmasına karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan üsteğmen Ali Kayan, mahkemede tanıkların "Bizden sorumlu mahrem abimizdi" beyanları üzerine duruşma salonunda tutuklandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kayan ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan üsteğmen Ali Kayan, darbe girişiminden uzun süre sonra Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında ifade verdiğini ve tutuksuz olarak yargılandığını belirtti.

Kayan, FETÖ üyesi olmadığını, bu örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını ve ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığındaki görevinden de ihraç edilmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık hakkında dava dosyasına gelen evrakları okudu. Ardından tanık beyanlarının alınmasına geçildi.

- Terörist başının vaazını dinleyip ağlıyormuş

Tanık olarak ifadesine başvurulan M.A.İ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilkokula giderken FETÖ evlerinde kaldığını, o dönem üniversite öğrencisi olan sanık Ali Kayan'ın kendisinden sorumlu "mahrem abisi" olduğunu belirtti.

Sanık Kayan'ın sorumluluğundaki evde kalmaya başladığı dönem kendisine "Enes" kod isiminin verildiğini dile getiren M.A.İ, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben sanığı Ali Kayan olarak değil Ali İhsan olarak tanıdım. Emniyette gösterdiklerinde net teşhis ettim. Bizimle ilgilenen abimizdi. Evde namaz kıldırıyordu, yemek yapıyordu, Gülen'in kitaplarını ve videolarını izlettiriyordu. Ali İhsan, Gülen'in vaaz videolarını koltukta seyretmemizin saygısızlık olduğunu söylüyordu. Yere oturup bağdaş kurarak izletiyordu. Gülen'in cami sohbetlerinin videosunda 'altın nesil' dediği anda Ali İhsan videoyu durdurup ağlamaya başlıyordu. Ben bir gün artık sohbetlere gelmeyeceğimi söyledim. O da bana 'Sohbetleri bırakan bir çocuk vardı. Böbrek hastası oldu böylece şefkat tokatı yedi' diyerek tehdit etti."

Tanık E.G de örgütte bulunduğu yıllarda sanık Kayan'ın kendisinden sorumlu "mahrem abisi" olduğunu belirtti. Askeri lise sınavlarına hazırlanırken Kayan'ın ders çalıştırdığını beyan eden E.G, şunları anlattı:

"Sanığı ben Ali İhsan olarak bilirdim. 2010'da 7. sınıf öğrencisiyken tanıştım. Bu şahıs bize FETÖ'nün kitaplarını okutturup videolarını izlettiriyordu. O evde Askeri Lise sınavlarına hazırlanırdım. Bir gün sanığın arkadaşı 'Furkan' kod adlı kişi sınav sorularının olduğunu söylemeden, gireceğimiz askeri liselerin sınav sorularını çözdürdü. Daha sonra Maltepe Askeri Lisesi'ni kazandım. Sanıkla birlikte Furkan hafta sonları İzmir'e geliyordu. İzine çıktığımızda bizleri denetliyorlardı."

Tanık beyanlarının ardından Başkan Sarıdoğan, sanığa FETÖ/PDY'ye ait evlerde kalıp kalmadığını sordu. Sanık Ali Kayan, FETÖ evlerinde kalmadığını, huzurda ifade veren tanıkları tanımadığını ve kendilerini aklamak için isim verdiklerini düşündüğünü söyledi.

Mahkemenin görüşünü sorduğu cumhuriyet savcısı, sanığın "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Kayan, "Darbe gecesi de örgütsel bir şey yapmadım. Bugüne kadar adli kontrol şartlarına aykırı bir şey yapmadım." diye konuştu.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme,"suçun vasıf ve mahiyeti", "mevcut delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanığın tutuklanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ tutuksuz sanık duruşmada tutuklandı

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