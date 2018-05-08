HABER

FETÖ sanığı eski adliye çalışanına 6 yıl 3 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski adliye çalışanına 6 yıl 3 ay hapis

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen adliye çalışanı, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski adliye çalışanı Hamdi K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Hamdi K, son savunmasında, örgütle 2013 yılında tanıştığını belirterek, "Oğlumu yazdırmak için gittiğim okulda Ufuk isimli bir öğretmenle tanıştım. Bu kişi daha sonra beni sohbetlere çağırmaya başladı. Sohbetlerde tamamen dini içerikli şeyler konuşulurdu." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da telefonuna aynı kişinin yüklediğini, kendisinin bir suçu olmadığını öne süren Hamdi K, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Skandal karar! Darbeci askere sahip çıktılarSkandal karar! Darbeci askere sahip çıktılar
Skandallar art arda ortaya çıktıSkandallar art arda ortaya çıktı
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıKerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Adliyesi FETÖ Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.