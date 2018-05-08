FETÖ sanığı eski adliye çalışanına 6 yıl 3 ay hapis

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen adliye çalışanı, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski adliye çalışanı Hamdi K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Hamdi K, son savunmasında, örgütle 2013 yılında tanıştığını belirterek, "Oğlumu yazdırmak için gittiğim okulda Ufuk isimli bir öğretmenle tanıştım. Bu kişi daha sonra beni sohbetlere çağırmaya başladı. Sohbetlerde tamamen dini içerikli şeyler konuşulurdu." dedi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da telefonuna aynı kişinin yüklediğini, kendisinin bir suçu olmadığını öne süren Hamdi K, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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