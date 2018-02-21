FETÖ sanığı eski akademisyenlerin yargılandığı dava

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) görevliylen ihraç edilen 6'sı tutuklu 24 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu bir sanık ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, sanık Sıtkı Duman'a hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan açılan ve bu dosya ile birleştirilen dava hakkında söz verildi.

Sanık Duman, odasında ele geçirilen harddiskin içerisinde bulunan bilgilerden dolayı hakkında yeni dava açıldığını belirterek, şöyle savunma yaptı:

"Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce ayrıntılı savunma yapmıştım. Darbeyi tasvip etmediğimi söylemiştim. Mehmet Çardak yanıma gider, gelirdi, kendisi yazıcıdan bir şey çıkartmak için benim odamı kullanırdı. Söz konusu harici harddiski benim bilgisayara takarak kullanırdı. Harddisk o yüzden benim masada kalmış olabilir, harddisk benim değildir. 'Haramzadeler' adlı dosyada bulunan belgeler ülke gündemi haber ve yazılarla ilgilidir, internetten takip ettiğim haberlerdir, bir yerde paylaşmadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örgüt lideri olarak gösterildiği şema da aynı haberler içerisinde yer almış olabilir. Bunları emniyette öğrendim, tahliyemi talep ediyorum."