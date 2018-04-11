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FETÖ sanığı eski akademisyenlerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, SAÜ'de görevliyken KHK ile ihraç edilen 3'ü tutuklu 24 akademisyenin yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) görevliyken ihraç edilen 3'ü tutuklu 24 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme dosyasına gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, celse arasında sundukları mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanık A.T, esas hakkındaki savunmasında KHK ile ihraç edilmesinin mütalaada suç olarak belirtildiğini belirterek, "Bunu ve hakkımdaki tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığım iddia edilmektedir, maaşımın haricinde elime geçen paraları yatırdım. Benim örgütün böyle bir talimatından haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık A.F.K. da savunmasında KHK ile ihraç edilmesinin aleyhinde delil olarak sunulduğunu dile getirerek, "OHAL Komisyonu hakkımda bir aleyhte karar vermemiştir. Bu durum aleyhime delil olarak kullanılamaz. Bank Asya'ya birikimlerimi yatırdım. FETÖ elebaşısının çağrı dönemine gelip gelmediğini bilmiyorum. FETÖ elebaşısının çağrısından haberim yoktur. Hakkımdaki tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Hiçbir sendikaya üye değilim, tek üyeliğim Aydınlar Ocağı'nadır. Yapı olarak bir yere ait olmam mümkün değildir, bu suçlamalar bana ağır gelmektedir. Mahkemenin adaletine güveniyorum, beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Davut Aydüz de daha önce yaptığı savunmaları tekrar ettiğini söyledi.

Meslekten ihraç edildiğini aktaran Aydüz, "Ben baştan beri silahlı terör örgütü üyesi olarak kabul ediliyorum. 20 ay boyunca tutukluyum ve hakkımda somut delil yoktur. 20 ay boyunca suçlandığım 'anayasayı ihlal' suçundan bugün beraatim isteniyor. İçeride tutulmak için 20 ay boyunca bu suçla suçlandım. Aleyhimde soyut ve somut delil yok. Mahkeme anayasaya aykırı olarak hazırlanan iddianameyi kabul etmiştir. Dinlerarası diyaloğu kabul eden, barışı savunan bir insanım, herkesi ziyaret ederim. Fetullah Gülen'i de ziyaret ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini, eski beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 4 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5'er yıla kadar, 20 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı, ayrıca "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanığın, bu suçtan beraatını istemişti.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, SAÜ bünyesinde görevliyken KHK ile ihraç edilen 24 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca 4 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bazı sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.

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