FETÖ sanığı eski akademisyenlerin yargılandığı davada karar

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) görevliyken ihraç edilen 3'ü tutuklu 24 eski akademisyenin yargılandığı dava karara bağlandı.
Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmanın ikinci gününe, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Sanık avukatları, Cumhuriyet savcısının celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunmalarını yaptı.
Sanık avukatları, mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatlarını, mahkeme heyeti aksi kanaatteyse lehe olan hususların ve yasal indirimlerin kullanılmasını talep etti.
Son sözleri sorulan sanıklar da, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Suçlamaları kabul etmediklerini dile getiren sanıklar, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanığın, bu suçtan beraatına hükmetti.
Sanıklardan 6'sının "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraatına hükmeden mahkeme heyeti, 2 sanığa bu suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Beş sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, 7 sanığı ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, 2 sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün, 2 sanığa ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.
Heyet, tutuklu 3 sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 4 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5'er yıla kadar, 20 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı, ayrıca "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanığın, bu suçtan beraatını istemişti.
- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, SAÜ bünyesinde görevliyken KHK ile ihraç edilen 24 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Ayrıca 4 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bazı sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtilmişti.
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