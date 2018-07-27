HABER

FETÖ sanığı eski astsubaylar hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:25 | Son Güncelleme

Adana'da örgüt mensuplarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları tespit edilen 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya örgüt mensuplarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları tespit edilen tutuklu sanıklar H.B, N.C.G. ve F.S. ile avukatları katıldı.

Sanık N.C.G. savunmasında jandarma astsubay okulunda öğrenim görürken ankesörlü hat üzerinden arandığını söyledi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia eden sanık N.C.G, "Beni jandarma astsubay okulunda ankesörlü hattan arayan şahıs bana ortak bir tanıdığımız olduğunu söyledi ve görüşme talebinde bulundu. Bu aramalar birkaç defa daha devam etti. Görüşme taleplerinin tamamını reddettim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanıkların etki edebileceği delilin bulunmaması, tutukluluktan istenen sonucun adli kontrol tedbiri ile de sağlanabilecek olması dikkate alınarak sanıkların tahliyelerine karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şişli'de dehşet dolu anlarŞişli'de dehşet dolu anlar
Turgutlu sağanağa teslimTurgutlu sağanağa teslim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol eski astsubaylar FETÖ/PDY davası savunma tahliye

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Ahmet Şık'a büyük şok!

Ahmet Şık'a büyük şok!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.