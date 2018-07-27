FETÖ sanığı eski astsubaylar hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya örgüt mensuplarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları tespit edilen tutuklu sanıklar H.B, N.C.G. ve F.S. ile avukatları katıldı.

Sanık N.C.G. savunmasında jandarma astsubay okulunda öğrenim görürken ankesörlü hat üzerinden arandığını söyledi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia eden sanık N.C.G, "Beni jandarma astsubay okulunda ankesörlü hattan arayan şahıs bana ortak bir tanıdığımız olduğunu söyledi ve görüşme talebinde bulundu. Bu aramalar birkaç defa daha devam etti. Görüşme taleplerinin tamamını reddettim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanıkların etki edebileceği delilin bulunmaması, tutukluluktan istenen sonucun adli kontrol tedbiri ile de sağlanabilecek olması dikkate alınarak sanıkların tahliyelerine karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

