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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Birol İbili ve avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkili hakkındaki ByLock iddiasının sabit olmadığını savundu.

Tutuklu sanık İbili ise ByLock kullanmadığını ve buna ilişkin tutanaktaki bilgilerin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Tahliye talebinde bulunan İbili, "19 yıllık polisim. Arama yapıldığında evde değildim. Haber aldığımda kaçabilirdim. 21 aydır tutukluyum. Kaçma durumum yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan eski 4. sınıf emniyet müdürü İbili, OHAL kapsamında çıkartılan kararnameyle görevinden ihraç edilmişti.

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