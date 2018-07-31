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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Bergama İlçe Emniyet Müdürü Ayhun Yumrukkaya 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edilen Bergama İlçe Emniyet Müdürü Ayhun Yumrukkaya'ya 7,5 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Yumrukkaya ve avukatı hazır bulundu.

Dosya kapsamındaki elde edilen deliller, dinlenilen tanık ifadeleri göz önünde bulunduran duruşma savcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Yumrukkaya'nın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan mahkumiyetine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Yumrukkaya, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, örgütün sohbetlerine katılmadığını iddia ederek, aleyhine ifade veren tanıkların da beyanlarını kabul etmediğini savundu.

Hakkında, ByLock dışında, somut bir delilin dosyaya girmediğini ileri süren Yumrukkaya, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğundan ailesinin mağduriyet yaşadığını anlatarak beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı Yumrukkaya'nın tahliyesine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle 2016'nın ağustos ayında tutuklanmıştı.

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