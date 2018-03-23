FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 9'ar ay hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen eski hakim çift, 6 yıl 9'ar ay hapse mahkum edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski hakim çiftten tutuklu olarak yargılanan Arif Bayburtlu ile tutuksuz sanık eşi Emine Bayburtlu ve avukatları katıldı.

Sanık çift, son savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, her iki sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

Heyet, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak sanık Arif Bayburtlu'yu tahliye etti.