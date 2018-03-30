FETÖ sanığı eski hakim çiftin yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu eski hakim çiftin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Melike ve Mehmet Fatih Göksan ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan Melike Göksan, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Kod veya takma ad kullanmadığını belirten Göksan, "Tanık beyanlarında belirtildiği üzere örgüt içerisinde ser murakıp (baş denetçi) olduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. 'Zeynep' kod adını kullanmadım. Kimseye soru vermedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanık Mehmet Fatih Göksan da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt üyeliklerine dair tanık beyanlarının bulunduğu, Melike Göksan'ın ev ablası ve örgüt ablalarından sorumlu "ser murakıp" olduğunun tespit edildiğini anlatarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.