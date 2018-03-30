HABER

FETÖ sanığı eski hakim çiftin yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 19:50 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuklu eski hakim çiftin yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu eski hakim çiftin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Melike ve Mehmet Fatih Göksan ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan Melike Göksan, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Kod veya takma ad kullanmadığını belirten Göksan, "Tanık beyanlarında belirtildiği üzere örgüt içerisinde ser murakıp (baş denetçi) olduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. 'Zeynep' kod adını kullanmadım. Kimseye soru vermedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanık Mehmet Fatih Göksan da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt üyeliklerine dair tanık beyanlarının bulunduğu, Melike Göksan'ın ev ablası ve örgüt ablalarından sorumlu "ser murakıp" olduğunun tespit edildiğini anlatarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağızSuriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erteleme kararı eski hakim çift FETÖ sanıkları mütalaa tutuklu sanıklar

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.