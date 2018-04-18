FETÖ sanığı eski hakime hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski Nizip hakimi Ayşe Karakoç ile avukatı katıldı.
Sanık Karakoç, suçlamaları kabul etmeyerek sadece örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, suç unsuru olabilecek eylemde bulunmadığını savundu.
Hakkındaki iddiaları mahkemede öğrendiğini öne süren Karakoç, "Aynı iddialarla yargılanan hakim savcılar tahliye oldu ama ben hala tutukluyum. Tahliyemi talep ederim." dedi.
Duruşma savcısı, sanığın kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını, kod adının "Ahsen" olduğunu, örgütün hakim- savcı sınavına yönelik oluşturulan "çalışma evleri"nde kaldığını ve örgütsel sohbetler verdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Karakoç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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