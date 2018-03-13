FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hacer Gençoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Gençoğlu, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olmadığını iddia etti.
Tahliyesini isteyen Gençoğlu, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti de sanık Gençoğlu'nu 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum