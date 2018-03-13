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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hacer Gençoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gençoğlu, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olmadığını iddia etti.

Tahliyesini isteyen Gençoğlu, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de sanık Gençoğlu'nu 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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