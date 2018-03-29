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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Durmaz, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Durmaz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Durmaz'ı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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