FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Yargıtay tetkik hakimi tutuksuz sanık İhsan Akgül ile avukatı katıldı.
Sanık Akgül, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.
Herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadığını savunan Akgül, beraatini talep etti.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim savcılara yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını belirterek cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
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