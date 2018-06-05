HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, Bylock kullandığı ve "ev ağabeyliği" yaptığı belirlenen eski hakime, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, eski hakim tutuklu sanık Selim Erdoğan ile avukatı katıldı.

Sanık Erdoğan, ByLock programını kullanmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki delillerden biri de tanık beyanlarıdır. Ben bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Dosyadaki tanıkların bana ne garezi var bilmiyorum. Hiçbirinin somut bir delili yoktur. Suçsuzum" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütte "ev ağabeyliği" yaptığını, örgütün hakim savcı sınavı için oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını, başkalarını "sohbet" toplantılarına çağırdığını kaydederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliye etti.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!
Sahil ve denizden topladıkları atıklarla balık heykeli yaptılarSahil ve denizden topladıkları atıklarla balık heykeli yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski hakim FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.