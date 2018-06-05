FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, eski hakim tutuklu sanık Selim Erdoğan ile avukatı katıldı.

Sanık Erdoğan, ByLock programını kullanmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki delillerden biri de tanık beyanlarıdır. Ben bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Dosyadaki tanıkların bana ne garezi var bilmiyorum. Hiçbirinin somut bir delili yoktur. Suçsuzum" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütte "ev ağabeyliği" yaptığını, örgütün hakim savcı sınavı için oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını, başkalarını "sohbet" toplantılarına çağırdığını kaydederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliye etti.

