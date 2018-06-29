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FETÖ sanığı eski hakime ilk celsede hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davanın ilk duruşmasında, ByLock üzerinden "sivil imamla" görüştüğü belirlenen eski hakime "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulgani M. ile avukatı katıldı.

Sanık Abdulgani M, ByLock kullanmadığını ifade ederek, terör örgütüne üye olmadığını savundu. Uzun süredir tutuklu kaldığını ifade eden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, program üzerinden FETÖ'nün "sivil imamları"yla irtibat kurduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulgani M'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock eski hakim Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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