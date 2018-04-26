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FETÖ sanığı eski kaymakam Güntepe'nin yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ'nün "mülki idare yapılanması"na yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan eski Beytüşşebap Kaymakamı tutulu sanık Kadir Güntepe'nin yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülki idare yapılanması"na yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan eski kaymakam Kadir Güntepe'nin yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski Beytüşşebap Kaymakamı ve eski Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, FETÖ'nün "kaymakamlar imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Özyurt, tanık olarak dinlendi.

SEGBİS ile bağlanan Özyurt, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcılığı görevindeyken sanık Güntepe ile tanıştığını belirterek, "Bizim kalkınma ajansının 5 ili kapsayan toplantıları olurdu. Bu toplantılara üniversite ev sahipliği yapıyordu. Toplantılara valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar katılırdı. Kadir Güntepe ile bu toplantılarda tanıştığımı hatırlıyorum. Eşinin sağlık sorunlarından bahsedip yardım istemişti. Kendisine Ankara'da bir doktor tavsiye ettim. Kendisi defalarca tedavi amaçlı Ankara'ya gitti. Bu süreçte zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Tahlil sonuçları çıktığında görüşüyorduk. Yine çocuğunun da rahatsızlığı vardı. Bu nedenle görüşmüştük. FETÖ adına herhangi bir görüşmemiz olmadı. Kendisi terörist değildir, onlarla mücadele eden bir insandır." şeklinde savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı Cem Saklıca, doktor olan tanığa branşını sordu.

Tanık Özyurt, biyokimya olduğunu söyledi. Bunun üzerine savcı Saklıca, kardiyolojiyle bir ilgisinin olup olmadığını sordu. Tanık Özyurt, "Kardiyolojinin bütün sonuçları laboratuvara dayalıdır. Ben hastanın takibini yapmadım. Sadece doktor tavsiyesinde bulundum." diye yanıtladı.

Mahkeme başkanı, tanığa telefon kayıtlarında görüştüğü belirlenen eski kaymakam ve vali yardımcısı olan FETÖ sanıklarını sordu.

Tanık Özyurt, her sanık hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunması üzerine mahkeme başkanı tanığa "Nasıl bu kadar hatırlayabiliyorsun?" sorusunu yöneltti.

Tanık Özyurt, soruşturmanın başından beri aynı isimlerin sorulduğunu ve cezaevinde düşünme zamanı olduğunu öne sürdü.

Tutuklu sanık Kadir Güntepe, önceki celse belirttiği gibi tanığı hatırlamadığını iddia ederek, "Tanığın beyanları benim önceki ifadelerimle örtüşüyor. Eşim ve çocuğumla ilgili söyledikleri doğrudur. Görüşmelerimiz bu nedenle olmuştur. Önceki celse belirttiğim taleplerimin değerlendirilmesini istiyorum. Eğer değerlendirilmeyecekse duruşmanın sonlandırılıp karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Savcı Saklıca, sanığın ByLock içeriklerinin olup olmadığının sorulmasını, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Tokat ve Gaziantep emniyet müdürlüğü KOM şubelerine ByLock içeriklerinin sorulmasına, Güntepe'nin kullandığı ByLock çıktığı iddia edilen cep telefonunun Siber Suçlarla Mücadele Şubesince incelenmesine ve sanığın mevcut delil durumu nedeniyle tutukluluğunun devamına hükmetti.

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