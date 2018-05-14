FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl hapis

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan eski komiser yardımcısına 9 yıl hapis cezası verildi.
İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Özdemir ile avukatı katıldı.
Sanık avukatı müvekkili aleyhine olan hususları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.
ByLock kullanıcısı olduğu suçlamasını reddeden Özdemir ByLock kullanımına ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) raporlarındaki sayısal veriler ile tespit ve değerlendirme tutanağındaki log kayıtlarının birbirini tutmadığını savundu.
Özdemir veriler ve log kayıtları karşılaştırmasını yazılı olarak hazırladığını belirterek mahkemeye sundu.
Ailesinin mağdur durumda olduğunu ve çocuklarının eğitim hayatının etkilendiğini analatan Özdemir tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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