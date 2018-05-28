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FETÖ sanığı eski komisere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, ByLock kullandığı ve 168 haksız maaş taltifi aldığı belirlenen eski komisere "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski komiser 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah Atmaca ile avukatı katıldı.

Sanık Atmaca, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock yüklemedim, kullanmadım. Darbe girişimi sırasında izindeydim. Açığa alındığım tarihe kadar verilen emirleri yerine getirdim. Hayatım boyunca hiçbir örgütle bağım olmamıştır, suçsuzum." dedi.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, sanığın 168 maaş taltifi aldığını hatırlatarak, "Meslektaşların arasında bu kadar maaş taltifi alman normal mi?" diye sordu.

Sanık Atmaca, aldığı taltiflerin normal olduğunu, yüzlerce taltif alan personelin halen görevde olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, 168 maaş taltifi almasının emsallerine göre değerlendirildiğinde haksız kazanç olduğunu ve örgüt güdümünde hareket ettiğini belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
eski polis FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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