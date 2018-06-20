FETÖ sanığı eski komisere hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski komiser 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ökkeş Gökkaya ile avukatı katıldı.
Sanık Gökkaya, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.
Savcı, esas hakkındaki değerlendirmesinde, sanığın ByLock kullandığını, "örgüte sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayanların" ifade edildiği "B5" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ökkeş Gökkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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