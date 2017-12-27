FETÖ sanığı eski komutan hakim karşısında

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan'ın yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Arıcan'ın avukatları ve eşi katıldı. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Arıcan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminden (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Celsede, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenildi. Bulacak, 15 Temmuz 2016 akşamı dönemin Safranbolu Kaymakamı olarak görev yaptığını, belediye araçları ve polis ekiplerinin 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı önüne gitmesini ve herhangi bir hareketlilikte yolu kapatmaları talimatını verdiğini bildirdi.

Komutanlıkta herhangi bir hareketlilik gözlemlemediklerini anlatan Bulacak, o gece Sedad Arıcan ile iki kez telefonda görüştüğünü ve her ikisini de dönemin Karabük Valisi Mehmet Aktaş'a aktardığını ifade etti.

Duruşmada ayrıca, tutuklu bulundukları Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne SEGBİS ile bağlanılarak eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, eski Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler ile eski Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün de savunmaları alındı.