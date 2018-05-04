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FETÖ sanığı eski kurmay binbaşıya ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Anıttepe'de bulunan Naci Tınaz Kışlası Muhafız Bölüğü'ndeki eylemlere ilişkin davada yargılanan 3'ü tutuklu 5 sanıktan eski kurmay binbaşı Kocabıyık ağırlaştırılmış müebbet, eski yüzbaşı Akay ve eski teğmen Firdevsoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Eski teğmen Kaplan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, eski teğmen Kocakaya'nın beraatine hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Anıttepe'de bulunan Naci Tınaz Kışlası Muhafız Bölüğü'ndeki eylemlere ilişkin davada yargılanan eski kurmay binbaşı Ercan Kocabıyık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, eski yüzbaşı İsmail Gökhan Akay ve eski teğmen Ömer Firdevsoğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kocabıyık, eski yüzbaşı Akay ve eski teğmen Firdevsoğlu ile tutuksuz yargılanan eski teğmenler Yusuf Kaplan ve Ali Kocakaya ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Son sözlerin ardından duruşmaya karar için verilen ara sonrası Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan eski kurmay binbaşı Kocabıyık, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu dönemde muhafız bölüğünde yüzbaşı olarak görev yapan Akay ve eski teğmen Firdevsoğlu hakkında da "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklara takdir indirimi uygulayarak, cezalarını müebbete çevirdi.

Darbe teşebbüsü sırasında nöbetçi subay olan sanıklardan eski teğmen Kaplan'ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklardan eski teğmen Kocakaya'nın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.

- Bordo bere giyip askerleri içtima alanında toplamış

İddianamede, eski kurmay binbaşı Kocabıyık'ın darbe girişimi sırasında hususi aracında bulunan ve normal nöbet kıyafeti olmayan kamuflaj giyip bordo bere taktığı, içtima alanına askerleri topladığı ve onlara şu konuşmayı yaptığı kaydedilmişti:

"Arkadaşlar, şu andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur, hayırlı olsun. Genelkurmay Başkanımız hepinizin gözlerinizden öpüyor. Bu kışlanın komutanı benim, emir komutası bende. Kışlanın giriş çıkışından ben sorumluyum, benden izinsiz hiç kimseyi kışla içine almayacaksınız ve dışarı çıkmalarına izin vermeyeceksiniz. Sizlere kesinlikle hiçbir zarar gelmeyecektir. Bu saatten sonra TSK'nın himayesi ve güvencesindesiniz. Herkes görev yerine geçebilir, sizleri tekrar çağıracağım."

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