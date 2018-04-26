FETÖ sanığı eski oda başkanının yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hiçyılmaz ve avukatları hazır bulundu.

Mahmut Hiçyılmaz'ın 2013'te kazandığı oda seçimi öncesi örgütle bağlantılı bazı temizlik şirketleri yetkililerinin kedisine gelerek Hiçyılmaz'ı desteklemesini istediklerini öne süren Horoz, seçimden sonra odanın temizlik işlerinin örgütle bağlantılı şirketlere verildiğini iddia etti.

Hiçyılmaz da savunmasında, 2013'ün eylül ayında yapılan temizlik ihalesini FETÖ ile irtibatlı bir firmaya verdikleri iddiasının doğru olmadığını, bu durumun kendilerini itibarsızlaştırma gayreti taşıdığını ileri sürdü.

Kapatılan Kimse Yok mu Derneği'ne 2013 ve 2014'te yapıldığı iddia edilen 12 bin liralık yardımın ise iftar yemeği için verildiğini, örgütün desteğiyle oda başkanı seçilmediğini aktaran Hiçyılmaz, beraatını talep etti.