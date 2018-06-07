FETÖ sanığı eski öğretmen çifte hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu eski öğretmen sanık 7 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bayram Karabıyık, eşi Selma Karabıyık ile avukatları katıldı.
Sanık Bayram Karabıyık savunmasında uzun süredir tutuklu bulunduğunu, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.
Sanık Selma Karabıyık da ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını savunarak tahliyesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanıkların ByLock kullanıcısı oldukları tespiti dikkate alınarak cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti sanıklar Bayram Karabıyık'ı 7 yıl 6 ay, Selma Karabıyık'ı ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Selma Karabıyık'ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırdı.
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