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FETÖ sanığı eski öğretmene "Cumhurbaşkanına hakaretten" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski öğretmene "Cumhurbaşkanına hakaretten" hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen, ardından itirafçı olan eski öğretmen, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi’'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şehmus Özlük ile avukatı katıldı.

Sanık Özlük, olaylar yaşandığı dönemde eşinin hamileyken ani olarak bebeğinin kalbi durup öldüğünü, bundan üç hafta sonra da Batman Gerçüş Anadolu Lisesi'ne biyoloji öğretmeni olarak atandığını, 22 ay sonra da darbe girişimi nedeniyle ihraç edildiğini anlattı.

Bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu aktaran Özlük, "Bu yüzden Twitter üzerinden farklı tarihlerde Cumhurbaşkanına hitaben yazıları yazdım. Şu anda sağlıklı bir şekilde düşündüğümde yanlış yaptığımı anladım, çok pişmanım." dedi.

Mahkeme, sanığa Özlük'e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırıldı.

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