Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen, ardından itirafçı olan eski öğretmen, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi’'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şehmus Özlük ile avukatı katıldı.
Sanık Özlük, olaylar yaşandığı dönemde eşinin hamileyken ani olarak bebeğinin kalbi durup öldüğünü, bundan üç hafta sonra da Batman Gerçüş Anadolu Lisesi'ne biyoloji öğretmeni olarak atandığını, 22 ay sonra da darbe girişimi nedeniyle ihraç edildiğini anlattı.
Bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu aktaran Özlük, "Bu yüzden Twitter üzerinden farklı tarihlerde Cumhurbaşkanına hitaben yazıları yazdım. Şu anda sağlıklı bir şekilde düşündüğümde yanlış yaptığımı anladım, çok pişmanım." dedi.
Mahkeme, sanığa Özlük'e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırıldı.
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum