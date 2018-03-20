FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Gürsel Yeşilkaya ile avukatı katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, aleyhindeki raporları ve suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yeşilkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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