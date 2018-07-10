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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmen Öznur Ç. katıldı.

Öznur Ç, duruşmadaki savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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