FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Münire Karaoğlu ile avukatı katıldı.
Sanık Karaoğlu savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.
Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savunan Karaoğlu, beraatını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın iki ayrı telefon hattında ByLock kullandığını ve üniversite eğitimi döneminde "ev ablalığı" yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.
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