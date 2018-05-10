FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı Demir'in yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu biri firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde yargılanan tutuksuz sanık Hüseyin A. ile bazı sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ömer P. ve Engin Y. ile firari Eşref C. duruşmaya katılmadı.
Sanık Hüseyin A, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.
Savcı, mütalaasını sonraki duruşmada mahkemeye sunacağını bildirdi.
Firari sanık Eşref C. için yakalama kararı çıkaran mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.
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