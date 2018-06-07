FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı Demir'in yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu biri firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde yargılanan tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Hüseyin A. ile bazı sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ömer P. ve Engin Y. ile firari Eşref C. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanının, hakkında herhangi bir tedbir olup olmadığını sorması üzerine eski ÖSYM Başkanı Demir, yurt dışı çıkış yasağı olmamasına rağmen pasaport alamadığını ve bu konudaki mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Önceki duruşmada firari sanık Eşref C. için yakalama kararı çıkardıklarını anımsatan mahkeme heyeti, bazı kurumlara yazdıkları müzekkerelere cevap gelmediğini belirterek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

