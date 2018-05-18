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FETÖ sanığı eski polis başmüfettişine hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis başmüfettişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan yargılanan eski polis başmüfettişine 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Bostan ile avukatı katıldı.

Sanık Bostan, savunmasında, en son Adana Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında polis başmüfettişi olarak çalıştığını söyledi.

FETÖ/PDY ile bir alakasının olmadığını savunan Bostan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Bostan beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, Bostan'ın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Bostan'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ PDY Polis Başmüfettişi

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