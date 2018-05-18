FETÖ sanığı eski polis başmüfettişine hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan yargılanan eski polis başmüfettişine 9 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Bostan ile avukatı katıldı.
Sanık Bostan, savunmasında, en son Adana Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında polis başmüfettişi olarak çalıştığını söyledi.
FETÖ/PDY ile bir alakasının olmadığını savunan Bostan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Sanık Bostan beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, Bostan'ın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Bostan'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Burası ölüm yolu! Oraya giden kurtulamıyor
Müzeler paylaşamıyor! Dünya Amasya'dan duyacak
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum