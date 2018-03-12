FETÖ sanığı eski polis müdürlerine hapis cezası

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan iki eski polis müdürü 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Türkmen ve Onur Murat Köprülü ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir dönem Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Türkmen ve Köprülü'ye, ayrı ayrı 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.