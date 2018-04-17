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FETÖ sanığı eski polise 4 yıl 7 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski polise 4 yıl 7 ay hapis cezası

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuruna 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memuru Enver G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Enver G'nin "silahlı terör örgütü üyeliği suçundan" cezalandırılmasını talep etti.

Enver G. ise son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

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çankırı Çankırı Adliyesi FETÖ silahlı terör örgütü

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