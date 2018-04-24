FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Yaşar Kemal Öztürk, 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski polis memuru Yaşar Kemal Öztürk ile avukatı katıldı.
Öztürk, son savunmasında, örgüt üyesi ve hain olmadığını iddia etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Öztürk, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, davayı karara bağlayarak sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
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