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FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 23:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Sivas'ta FETÖ davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu eski polis memuru Ramazan Gümüş ile tutuksuz yargılanan eski polis memurları M.D, eşi F.D, avukatları ve yakınları katıldı.

Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Gümüş, "Darbecileri kınıyorum. Böyle bir suçtan yargılanmak onurumu incitti. Ben cezaevine girince ailem mağdur oldu. ByLock programını kullanmadım. Bank Asya hesabımı 2014 yılında kapattım. 17,5 aydır tutukluyum, suçsuzum. Vatanıma 24 yıl şerefimle hizmet ettim. Emekliliğimin tadını çıkaramadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Gümüş'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Gümüş'ü tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, aynı dosyada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanıklardan eski polis memuru M.D'ye 2,5 yıl, eşi F.D'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

(AA)

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