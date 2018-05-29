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FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 3 eski polise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda ayrı ayrı yargılanan, meslekten ihraç edilen 3 polis hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, tutuksuz sanıklar Aydın Yücel, Ayhan Topcu ve Adem Avşar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmedi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediklerini savunan sanıklar, terör örgütüne üye olmadıklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıkların ByLock'u kullandığını ve meslektaşlarına nazaran fazla maaş taltifi alarak haksız kazanç sağladıklarını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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