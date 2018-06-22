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FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik 11'i tutuklu 38 eski polisin yargılandığı davada, sanıklardan 36'sının 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına, 2'sinin beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 11'i tutuklu 38 eski polisin yargılandığı davada, sanıklardan 36'sı 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı, 2'si beraat etti.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kerim Altunbaş, Zeki Tuğral, Ramazan Topçuoğlu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Abdullah Ala, Ahmet Ekinci, Ahmet Kumbur, Kerim Ersin Tohum, Musa Özmert, Mustafa Doğdu ve Mürsel Kabadayı ile bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Tutuklu sanıklardan Kabadayı, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY terör örgütüyle bir alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Hasan D. ve Gülten S'nin beraatine, diğer sanıkların cezalandırılmasına ve tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, 36 sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı, diğer sanıklar Hasan D. ve Gülten S'nin beraatine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Abdullah Ala, Ahmet Kumbur, Harun Şimşek, Kerim Altunbaş ve Kerim Ersin Tohum, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

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