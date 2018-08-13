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FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik 2'si tutuklu 14 eski polisin yargılandığı davada, sanıklardan 9'unun 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 5'inin beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 2'si tutuklu 14 eski polisin yargılandığı davada, sanıklardan 9'u 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski istihbarat polisi Mustafa Dağ ve eski 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Turgut Özkasap ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Dağ, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY terör örgütüyle bir alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. 13 aydır tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Özkasap ise FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını savunarak tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar A.K, H.U, E.Y, M.K. ve İ.A'nın beraatine, diğer sanıkların cezalandırılmasına ve tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, aralarında Dağ ve Özkasap'ın da bulunduğu 9 sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı, sanıklardan A.K, H.U, E.Y, M.K. ve İ.A'nın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıklar Dağ ve Özkasap'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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